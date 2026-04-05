Nieuw evenement in de dierentuin draait om zeerovers en zeemeerminnen

VIDEO Een dierentuin in Friesland staat de komende weken in het teken van piraten, zeemeerminnen en schepen. In AquaZoo Leeuwarden staat voor het eerst het evenement Piraten in de Zoo op het programma, van vrijdag 3 april tot en met dinsdag 5 mei. Daarbij wordt het dierenpark omgetoverd tot een "avontuurlijk piratenparadijs".

Verspreid over het park staan piratenfiguren opgebouwd uit Lego-achtige bouwsteentjes. "Van het ooglapje tot het zwaard, elk detail is met duizenden kleine steentjes zorgvuldig in elkaar gezet", laat een woordvoerster weten. Parkmanager Jeroen Loomeijer belooft "echt een piratenwereld".

Kinderen kunnen op schattenjacht gaan met een piratentasje van 6,50 euro. Het thema wordt ook doorgetrokken in activiteiten en aankleding. Op de zondagen 12, 19 en 26 april en 3 mei zijn er gratis schminksessies. Van vrijdag 24 april tot en met zondag 3 mei staan er een springkussen en een stormbaan in piratenthema.