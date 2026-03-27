Wildwood Kent

Dierenpark doodt volledige wolvenroedel na escalatie: dieren vielen elkaar aan

In een dierentuin in Engeland is een volledige roedel geëuthanaseerd. De ingrijpende beslissing werd genomen nadat de dieren elkaar ernstig verwondden bij onderlinge gevechten. In totaal ging het om vijf wolven.

Volgens het park in het Engelse graafschap Kent, Wildwood Trust bij Herne Bay, liep de agressie binnen de groep plotseling sterk op. "Er is sprake van een ernstige escalatie in agressief gedrag binnen de wolvenroedel, wat heeft geleid tot meerdere levensbedreigende verwondingen", laat het management weten.

Door de onvoorspelbare situatie konden verzorgers niet meer veilig ingrijpen of de benodigde medische zorg bieden. Uiteindelijk werd besloten om alle dieren tegelijk te euthanaseren. "Deze beslissing is genomen na uitgebreide gesprekken tussen ons ervaren dierenteam en dierenartsen", aldus het park.



Levensgevaarlijk gewond

De wolven leefden als één groep, bestaande uit twee ouderdieren en drie volwassen jongen. Drie van de vijf dieren raakten levensgevaarlijk gewond, een vierde liep ook ernstige verwondingen op. Zonder ingrijpen zouden de dieren elkaar uiteindelijk doden, meldt de directie.



Het dierenpark benadrukt dat er langere tijd is geprobeerd om de situatie onder controle te krijgen. "Euthanasie wordt alleen als laatste redmiddel overwogen", stelt de organisatie. "We hebben langdurig geprobeerd de roedel te stabiliseren en escalatie te voorkomen, maar we konden de veiligheid en levenskwaliteit niet langer garanderen."



Hartverscheurend

Ook andere oplossingen bleken geen optie. Het langdurig scheiden van de dieren zou nieuwe welzijnsproblemen veroorzaken, terwijl het onderbrengen van wolven in andere roedels naar verwachting opnieuw tot conflicten zou leiden. De directie spreekt over een hartverscheurend besluit. Het park gaat evalueren of men in de toekomst nog wolven wil houden.