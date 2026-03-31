Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Video: Attractiepark Slagharen heeft nu een sexy illusieshow

Vandaag, 18.22 uur

VIDEO Een nieuwe theatershow in Attractiepark Slagharen draait om vijf sexy illusionisten. Het Overijsselse pretpark haalde de vrouwelijke groep Angels Inc. binnen, opgericht door de bekende illusioniste Sittah Koene. Men spreekt over een "magic dance group".

In de voorstelling, een co-productie met Aniba Entertainment, worden illusies gecombineerd met verleidelijke choreografieën. De Magic Spring Circusshow, zoals de productie heet, wordt tot half juni opgevoerd in het American Circus Theater. Er zijn in de weekenden, met Pasen en tijdens de meivakantie meerdere vertoningen per dag.

Een video van Looopings brengt de sensuele act uitgebreid in beeld. De show is onderdeel van de tweede editie van het Magic Spring Festival, dat afgelopen weekend van start ging. Ook de rest van het park staat de komende maanden in het teken van magie.



