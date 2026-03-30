30 meter hoge thrillride in Slagharen wordt getest: een kijkje op de bouwplaats

VIDEO Attractiepark Slagharen neemt over enkele weken een spectaculaire nieuwe attractie in gebruik: de 30 meter hoge thrillride Sky Sifter. Bij de start van het nieuwe seizoen kregen fans en journalisten een kijkje op het bouwterrein van de looping-frisbee, waar al veelvuldig testritten plaatsvinden.

Sky Sifter komt van de Italiaanse fabrikant Zamperla. Slagharen zorgt voor een wildwestsausje, met een uitvoerig gedecoreerde wachtrij, eigen muziek en een bijpassend lichtprogramma. Bovendien is de omgeving opgeknapt. Zo werd het exterieur van kiprestaurant Wild Wings grondig gerenoveerd, met een handgeschilderd logobord en een nieuw terras.

Binnenkort krijgt de koepel van bootjesdarkride Red Bandits Adventure nog een likje verf. De souvenirwinkel wordt daar getransformeerd tot wachtruimte. Bij Sky Sifter zelf ligt de focus momenteel op de testrondes en het aanleggen van de wachtrij. Men zorgt nog voor een knipoog naar verdwenen attractie The Eagle, die moest wijken voor de nieuwe beleving.



Minimumlengte

Sky Sifter krijgt twee verschillende ritprogramma's: Zilver, waarbij passagiers niet volledig over de kop gaan, duurt één minuut, terwijl Goud, bedoeld voor waaghalzen, anderhalve minuut duurt. In theorie kunnen zeshonderd personen per uur een ritje maken. De minimumlengte bedraagt 1.20 meter voor het zilveren programma en 1.30 meter voor goud.