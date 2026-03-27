Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Drayton Manor Resort

Pretpark start nieuw seizoen met twaalf gesloten attracties: 'Slechtste openingsdag ooit'

Vandaag, 16.06 uurBeeld: Theme Park Worldwide

FOTO'S De seizoensstart van een attractiepark in Engeland is uitgelopen op een regelrecht fiasco. Vandaag gingen de poorten van Drayton Manor weer open na een wintersluiting, maar het pretpark lijkt allesbehalve klaar om weer publiek te ontvangen. Bezoekers troffen bij binnenkomst maar liefst twaalf gesloten attracties aan. Daarvoor was vooraf niet gewaarschuwd.

De volgende attracties functioneren momenteel niet: wildwaterbaan River Rapids, vliegtuigmolen Air Race, zweefmolen Flying Dutchman, 4D-bioscoop Falls Theatre, disk'o coaster Thor, powered coaster Jormungandr, waterbaan Stormforce 10, draaiattractie Diesel's Locomotive Mayhem, balloncarrousel James & The Red Balloon, draaiende bus Bertie Bus, helikoptermolen Harold's Helicopter Tours en monorail Winstons Whistle-Stop Tours.

De bekende Britse vlogger Shawn Sanbrooke van het kanaal Theme Park Worldwide spreekt er schande van op social media. Naast het grote aantal gesloten attracties klaagt hij over technische storingen en een beperkte capaciteit bij attracties die wél open waren. Zijn dagje uit viel volledig in het water. "We zijn na slechts een uur vertrokken", klinkt het.

Drievliet
Sanbrooke toont ook foto's van werkzaamheden die nog niet afgerond zijn. Parkeigenaar Looping, bekend van onder meer Avonturenpark Hellendoorn en Familiepark Drievliet, krijgt een standje. "Dit is helaas de slechtste openingsdag die we ooit in een pretpark hebben meegemaakt."

Op de officiële website van Drayton Manor stond vanochtend nog dat alle attracties geopend zouden zijn. Inmiddels is het overzicht bijgewerkt en worden de twaalf gesloten rides wel getoond. Daarnaast kwam het park met een verklaring waarin werd gemeld dat nog geprobeerd zou worden om gaandeweg meer attracties open te stellen.

Eerste stappen
Die mededeling is inmiddels verwijderd en vervangen door een andere boodschap, namelijk dat men vandaag wil focussen op "zorgvuldigheid, geduld en de gezamenlijke eerste stappen om het park klaar te maken". Kennelijk had men daar afgelopen winter niet genoeg tijd voor.

Verder benadrukt Drayton Manor dat de entreeprijs voor dit weekend is verlaagd: bezoekers betalen 24,90 pond per persoon, zo'n 29 euro, in plaats van 45 pond. "We stellen jullie geduld en begrip enorm op prijs terwijl we alles in orde maken, dat betekent veel voor ons."





Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
