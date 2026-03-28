Efteling

Efteling verstopt subtiele verwijzing in horecapuntje: alleen voor de kenners

FOTO'S De Efteling heeft het interieur van een nostalgische horecalocatie vernieuwd. Verkooppunt In den Hoorn des Overvloeds werd afgelopen najaar gerenoveerd. Sindsdien oogde de binnenzijde van het huisje vrij steriel. Nu zijn er alsnog oud-Hollandse decoraties toegevoegd.

Eén van de onderdelen bevat een subtiele verwijzing die alleen echte Efteling-kenners zullen herkennen. Het gaat om een klein schilderijtje met een afbeelding van een oude vrouw op een stoel. Ze heeft een kom op haar schoot. Daarin zitten de croissanthoorntjes die tegenwoordig te koop zijn bij het horecapunt.

Als het vrouwtje bekend voorkomt, dan kan dat kloppen. Een tekening van de oude dame prijkte zestig jaar lang op een iconisch uithangbord bij In den Hoorn des Overvloeds, ontworpen door Anton Pieck. Daarop stond de tekst "Wilt ge voor uw wijf iets soecken, dan vindt men hier: Brabantsche koeken".



Uithangbeugel

In haar handen had ze een koek. De gezetelde, frontaal afgebeelde struise dame heeft enkele jaren geleden het veld moeten ruimen. De uithangbeugel voor het bord uit 1955 is nog steeds zichtbaar, maar van het bord met de spreuk ontbreekt ieder spoor. Nu is de vrouw teruggekeerd in fotovorm, met een geactualiseerd aanbod.











Het oude bord



