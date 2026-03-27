Efteling

Efteling kondigt bouwproject in het Sprookjesbos aan op bouwhek: 'Nieuw in 2027'

Vandaag, 11.32 uurBeeld: @Coshira_, @RemcoHolst

FOTO'S De Efteling heeft het grote bouwproject in het Sprookjesbos voor het eerst aangekondigd in het park zelf. Bezoekers komen vanaf vandaag een aankondiging tegen op een hek bij de bouwplaats. Het laatste gedeelte van het Sprookjesbos gaat de komende maanden op de schop.

In 2027 moeten hier twee nieuwe taferelen openen: de Sprookjesbibliotheek en een nieuwe versie van De Chinese Nachtegaal, met een kleinere uitbeelding dan voorheen. Het huidige paleis van de Chinese keizer gaat naar verwachting komend najaar tegen de vlakte, na een ecologisch onderzoek. Er ontstaat dan veel ruimte voor een nieuwe invulling.

Het doek op het bouwhek toont een tekening in vogelperspectief, zoals die in januari al naar buiten kwam. We zien daarbij de logo's van beide sprookjes en de vermelding dat het publiek tot 2027 geduld moet hebben, in vier verschillende talen. De Efteling heeft ontwerpers Jeroen Verheij en Bas van Rijsbergen op het project gezet.

Bouwhesjes
Het logo van de Sprookjesbibliotheek was eerder ook al te zien op de bouwhesjes van medewerkers. Wie goed oplet, ziet daar ook een verwijzing naar de nachtegaal: op het Efteling-logo zit een vogeltje. Vanwege de werkzaamheden moeten bezoekers het bos nu verlaten bij een nieuwe uitgang ter hoogte van Droomvlucht.









Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be