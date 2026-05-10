Bobbejaanland

Dino's losgebroken in Bobbejaanland: pretpark presenteert Land of Dinos

FOTO'S In Bobbejaanland staan bezoekers de komende weken oog in oog met dinosaurussen. Waar het attractiepark de afgelopen twee jaar World of Dinos presenteerde in een grote loods, staan de prehistorische monsters dit keer in de buitenlucht. Het gebied rond het Reuzenrad draait volledig om de brullende dieren, onder de noemer Land of Dinos.

"Voor de derde keer trekken er gigantische prehistorische wezens het park in, maar dit jaar breken ze uit hun vaste arena en nemen ze het park over", zegt Bobbejaanland er zelf over. De dinosaurussen zijn te vinden rond het Reuzenrad én in Land of Legends, het themagebied met onder meer lanceerachtbaan Fury.

Borden geven informatie over de verschillende soorten. Er is ook gezorgd voor extra decorelementen, waaronder een groot vliegtuig en een tent waar botten opgegraven kunnen worden. Verder lopen er rangers rond met kleine dino's op hun arm. Land of Dinos is te bezoeken tussen donderdag 7 mei en zondag 14 juni. Voor de beleving hoeft niet bijbetaald te worden.



























































































