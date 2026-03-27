Abonnementen Toverland worden iets duurder: dit zijn de nieuwe tarieven

Toverland hanteert vanaf aankomende maand hogere prijzen voor abonnementen. De jaarkaarten voor het Limburgse attractiepark worden per woensdag 1 april iets duurder. Wie per jaar betaalt, is straks geen 155 euro maar 160 euro kwijt. Het maandtarief stijgt van 13,50 euro naar 14 euro.

Voor kinderen met een lengte tussen 90 en 140 centimeter moet straks 120 euro per jaar of 10,50 euro per maand afgerekend worden. Nu is dat nog 10 euro per maand of 115 euro per jaar. Senioren gaan 11,50 euro per maand of 130 euro per jaar betalen, eveneens stijgingen van respectievelijk 50 eurocent en 5 euro.

Verder komt er een verhoging voor parkeersupplementen, in lijn met het gestegen parkeertarief. Toverland vraagt dit jaar 13,50 euro voor een los parkeerticket. Vorig jaar was dat nog 12,50 euro. Om die reden kost een parkeerabonnement straks geen 4 euro per maand of 45 euro per jaar meer, maar 4,50 euro per maand of 50 euro per jaar.



Eerder werd duidelijk dat de maximale entreeprijs aankomend seizoen 49,50 euro per dag bedraagt, al zijn voor veruit de meeste dagen online voordeligere kaarten beschikbaar. Wie op tijd bestelt, kan al voor 30 euro naar binnen.