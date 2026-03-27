Disneyland Paris

Unieke beelden in making-of-documentaire over nieuw avondspektakel Disneyland Paris

VIDEO Disneyland Paris laat zien wat erbij komt kijken om de nieuwe avondvoorstelling Disney Cascade of Lights op te voeren. Vanaf aanstaande zondag is de spektakelshow met fonteinen, projecties, vuurwerk, vlammen en drones dagelijks te zien in het vernieuwde themapark Disney Adventure World. Een YouTube-documentaire van ruim 21 minuten toont hoe de makers zich voorbereiden op de laatste repetities.

Aan Cascade of Lights is ruim zeven jaar gewerkt. De productie staat centraal in een aflevering van de online documentairereeks Disney Unscripted, die gekenmerkt wordt door rauwe videoregistraties: er zijn geen presentatoren en nauwelijks voice-overs, waardoor kijkers een relatief authentieke blik achter de schermen krijgen, zeker voor Disney-begrippen.

Cascade of Lights wordt vertoond op het grote meer Adventure Bay. Dagelijks moet er een hoop voorbereid worden: overdag is de vijver leeg, 's avonds worden platforms met de showtechniek én drones naar de juiste plek in het water gebracht. Daarvoor moet een brug opzij geschoven worden. Verder zijn er zogeheten waterdrones: computergestuurde bootjes met lampjes en vuurwerk.



Het vervoeren van de platforms is een precisiewerkje: ter hoogte van de brug hebben de boten aan beide kanten slechts 1 meter speling tot de kant. De video bevat bijzondere beelden van de voorbereidingen en de controlekamer, waar medewerkers het weerbericht nauwgezet in de gaten houden. Er zijn ook unieke shots van het vuurwerk en de drones, gefilmd vanaf het platform tijdens de voorstelling.



De videomakers woonden meerdere repetities bij. Na afloop wordt er nog wat gesleuteld. Kijkers zien onder meer hoe het team klaagt over wit licht in de achtergrond, dat nog aangepast moet worden. Uiteindelijk is men tevreden over het eindresultaat, dat Disney presenteert als een "baanbrekend nieuw avondspektakel". Na weken van previews vindt de publiekspremière zondag plaats.