Duinrell

Video: de nieuwe Kikker8baan in Duinrell maakt voor het eerst testritten

VIDEO Duinrell is begonnen met het testen van de nieuwe Kikker8baan. Nadat de afgelopen dagen de karretjes op de baan werden gezet, heeft de trein het volledige parcours inmiddels doorlopen. Dat laat het Wassenaarse pretpark zien in een video op social media, waarin ook de ontwerper aan het woord komt.

De nieuwe rollercoaster, die de originele Kikkerachtbaan uit 1985 vervangt, heeft een motorsportthema. Daarom kreeg een motor met mascotte Rick de Kikker een plekje op het voorste karretje van de trein. De allereerste testrit, uiteraard nog zonder passagiers, was een bijzonder moment, zo laat marketeer Eduard Verbaarschot zien in een filmpje.

"Het is opeens echt helemaal muisstil hier", zegt hij. "Niemand praat meer, muziek is uitgezet." Vervolgens is te zien hoe Rick op z'n motor - met de groene trein erachter - voor het eerst over de baan heen zoeft. Eén van de toeschouwers is Duinrell-ontwerper Martijn van Haaster, verantwoordelijk voor het design van de attractie.



Zo gek

"Nu is het echt", vertelt hij. "Je maakt een plan, je maakt een tekening, je gaat het in het klein modelleren, dan digitaal... En dan is het er opeens. En dat is zo gek, om elke keer jouw ideetje tot werkelijkheid te zien worden. Dat is echt heel mooi."



Van Haaster geeft ook aan waarom hij koos voor een opvallende, rode rail: de nieuwe Kikker8baan moest afsteken bij de andere achtbanen die in de omgeving staan. Wie zelf in de Kikker8baan wil stappen, moet geduld hebben tot vrijdag 3 april. Op woensdag 1 april is er al wel een testmiddag met vijfhonderd fans.