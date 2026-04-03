Video: wat kun je verwachten van de nieuwe Efteling-show Magicaluna?

VIDEO In de Efteling is vanaf vandaag een nieuwe theatershow te zien. Tot begin november staat meerdere keren per dag de non-verbale illusievoorstelling Magicaluna op de planken in het Efteling Theater. Daarvoor ging het Kaatsheuvelse attractiepark een samenwerking aan met een externe producent: Magus Utopia.

Dat bedrijf verzorgde eerder al illusieshows voor onder meer Bobbejaanland, Bellewaerde Park en Universal Orlando Resort. De Efteling koos voor dezelfde illusies als in eerdere producties, maar dan omlijst met Efteling-verwijzingen. Er werd een verhaallijn bedacht over het tienermeisje Luna, dat de avond voor haar verjaardag besluit om haar Efteling-speelgoed weg te gooien.

Vervolgens komt ze in een droomwereld terecht waarin haar afgedankte Efteling-souvenirs tot leven komen. Jokie uit Carnaval Festival verschijnt als een levensgrote clown, houten pop Pinokkio wordt plotseling een mens, een boomlange Roodkapje huppelt voorbij en ook de Gelaarsde Kat duikt op.



TikTok-dansje

We zien Luna eerst vrolijk appen met vrienden vanwege haar naderende verjaardag. Die berichtjes verschijnen als videoprojecties in het decor, in meerdere talen. Ook doet ze een TikTok-dansje met een hip dancenummer dat veel weg heeft van de padenmuziek van de Efteling. Eenmaal in de droom wordt ze meegenomen in een reeks illusies.



Vaak gaat het om verdwijnings- en verschijningsacts, met kisten, dozen en kasten. De Efteling-personages in de droom hebben opvallend sadistische trekjes: het hoofdpersonage wordt zogenaamd door midden gezaagd, uit een kanon geschoten, verpakt in folie en in brand gestoken. Uiteindelijk wordt ze weer wakker met een ingeving: ze vist Efteling-knuffel Jokie toch maar uit de afvalbak.



Watergordijn

Er wordt in de show nauwelijks verstaanbaar gesproken. Wel verzorgt een voice-over - vormgegeven als een geprojecteerde maan - een zeer korte inleiding. Eén van de opvallendste scènes draait om een bizar circus, waarbij de acteurs een infantiel brabbeltaaltje bezigen. Ook wordt in de voorstelling een watergordijn gebruikt, dat eerder ontwikkeld werd voor de betaalde show Caro.







De Efteling benadrukt dat de komst van Magicaluna ervoor zorgt dat de theaterzaal nu ook overdag weer in gebruik is. "We verrijken hiermee ons entertainmentaanbod en maximaliseren de komende maanden de inzet van het Efteling Theater", zegt directielid Nicole Scheffers. 's Avonds staat meermaals per week Caro op het programma, zoals vanouds. Het ombouwen van de zaal neemt steeds ongeveer anderhalf uur in beslag.



Soundtrack

Volgens de Efteling zijn de "surrealistische illusies" van Magicaluna geschikt voor bezoekers van 6 jaar en ouder. Een deel van de soundtrack, gecomponeerd door René Merkelbach, staat vanaf vandaag op Spotify en andere streamingdiensten. De titelsong is ingezongen door zangeres Mensje van Landuyt, de dochter van Angela Schijf.



Na verschillende besloten previews voor medewerkers, buurtbewoners en abonnementhouders vond vandaag de première plaats. Daarbij werden de cast en crew in het zonnetje gezet door conceptontwikkelaar en artistiek eindverantwoordelijke Pepijn Gunneweg.