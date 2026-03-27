Walibi Holland

Asielopvang bij Walibi blijft langer staan: deadline verschuift, terrein moet eind april leeg zijn

De noodopvang voor asielzoekers bij Walibi Holland blijft langer staan dan gepland. Eigenlijk zou het terrein begin april leeg moeten zijn, maar de einddatum is verschoven naar donderdag 23 april. Op vrijdag 24 april moet het gebied weer leeg opgeleverd worden, zodat Walibi zich kan richten op de festivalzomer.

De verlenging geeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) extra tijd om nieuwe opvangplekken te vinden voor de groep die nog in Biddinghuizen verblijft. Eind maart ging het om ruim achthonderd mensen. In totaal bood het tijdelijke asielzoekerscentrum plek aan maximaal 1250 bewoners.

Aanvankelijk was het de bedoeling om het terrein uiterlijk 3 april leeg te hebben. Die deadline bleek niet haalbaar. Het COA geeft aan dat het steeds lastiger wordt om voldoende opvangplekken te vinden, onder meer doordat er meer locaties sluiten dan openen.



Christelijk festival

Walibi benadrukt dat nog langer openblijven geen optie is. Het evenemententerrein is de komende maanden nodig voor andere activiteiten. Zo staan er meerdere grootschalige evenementen gepland, waaronder een christelijk festival: de jaarlijkse Pinksterconferentie van Opwekking, die eind mei plaatsvindt.



De opvanglocatie in Biddinghuizen werd afgelopen najaar voor de vierde keer opgebouwd. Met de tijdelijke huisvesting probeert het COA het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Het is wel de bedoeling dat de bewoners vóór 3 april elders worden ondergebracht. De extra weken zijn bedoeld om het terrein daarna volledig te ontmantelen. Op zaterdag 4 april gaat Walibi weer open.