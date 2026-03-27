Games

Pretparkspel RollerCoaster Tycoon Classic vanaf nu ook te spelen op Xbox en PlayStation

VIDEO Het bekendste pretparkspel ter wereld is vanaf vandaag ook te special via Xbox en PlayStation. RollerCoaster Tycoon Classic, een gemoderniseerde versie van de originele versie van de iconsiche game, verschijnt voor Xbox Series X, Xbox Series S en PlayStation 5. De prijs bedraagt 24,99 euro.

Wie terugverlangt naar de pixelachtige graphics uit de jaren negentig en tweeduizend, kan daarvoor nu ook de gameconsole aanslingeren. RollerCoaster Tycoon Classic bundelt de eerste twee delen uit de populaire reeks van bedenker Chris Sawyer, inclusief de uitbreidingen.

De game kwam oorspronkelijk in december 2016 uit voor smartphones, gevolgd door versies voor Windows en Mac in 2017. Eind 2024 dook de titel ook plotseling op voor de Nintendo Switch. De komst naar Xbox en PlayStation is eveneens opvallend, omdat de titel vooraf niet voor de platforms was aangekondigd.



In het spel bouwen en beheren spelers hun eigen attractiepark, met zelfontworpen achtbanen, winkels en personeel. Daarbij moet ook de financiële balans in de gaten worden gehouden. De eerste twee delen stammen respectievelijk uit 1999 en 2002.