Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn wil op termijn af van attractie Tarantula Magica: 'Oud beestje'

Eén van de heftigste attracties in Avonturenpark Hellendoorn staat op de nominatielijst om verwijderd te worden. Het Overijsselse pretpark wil op termijn af van Tarantula Magica, een zogeheten enterprise. Dat is een rad dat razendsnel gaat draaien en omhoog gelift wordt, zodat de passagiers over de kop vliegen. Binnen enkele jaren zal de thrillride verdwijnen, bevestigt parkdirecteur Rens-Jan van Vliet aan Looopings.

"We merken dat Tarantula Magica langzaam maar zeker het het einde van de levensduur nadert", legt hij uit. "Er moet jaarlijks ontzettend veel onderhoud plaatsvinden om de attractie draaiende te krijgen en te houden." De enterprise heeft meer aandacht nodig dan wenselijk. "Het is een oud beestje, dat ook nog eens veel olie gebruikt."

De machine "zuipt olie", weet Van Vliet. "Dat is niet de belangrijkste reden om hem weg te halen, maar het speelt wel mee nu we steeds energiezuiniger te werk willen gaan." Op de parkeerplaats van het park zijn afgelopen winter nog overkappingen met zonnepanelen neergezet.



Vervanger

Achter de schermen maakt Hellendoorn plannen voor een vervanger. Er liggen ideeën klaar, maar die bevinden zich nog in een vroeg stadium. "We zijn ons aan het oriënteren", aldus de directeur. "Wat ervoor terugkomt, zal in ieder geval een thrillfactor moeten hebben." Voorlopig is Tarantula Magica nog wel gewoon operationeel. Het park gaat volgende week weer open voor publiek na de wintersluiting.



Hellendoorn opende Tarantula Magica in 2012, maar de attractie - afkomstig van de Duitse firma Huss Park Attractions - stamt al uit 1980. Gedurende de eerste drie decennia stond de attractie in parken in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Opvallend genoeg werd de molen in Hellendoorn een jaar na de opening al een tiental meters verplaatst, vanwege de komst van het Aquaventura Slidepark.



