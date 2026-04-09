Video: Bobbejaanland heeft iconische darkride El Paso Special vernieuwd

VIDEO Het Belgische pretpark Bobbejaanland heeft de klassieke attractie The El Paso Special onder handen genomen. De bekende westerndarkride in themadeel Mystery Bay werd de afgelopen maanden op meerdere punten vernieuwd. Bestaande scènes en personages kregen een opfrisbeurt. Een video toont hoe de rit nu verloopt.

In de wachtrij klinkt nu voor het eerst het volledige hoofdthema van de attractie. Dat nummer werd vorig jaar uitgebracht op streamingdiensten, maar was tot nu toe nooit in de attractie zelf te horen. Ook in de rit zijn veranderingen zichtbaar.

De projectiescène met cowboyskeletten, die in 2024 een oorspronkelijke indianenscène verving, is opnieuw aangepast. Bezoekers zien nu een vernieuwde animatie met meerdere 2D-figuren in een cartooneske stijl.



Orkestje

Verder is het orkestje in de finalescène van de attractie opgeknapt. Twee bandleden verdwenen, terwijl de overige figuren zijn gerestaureerd. De oorspronkelijke muziek is daar opnieuw te horen. Het scorebord, dat eerder los stond, is geïntegreerd in de achterwand via een projectie.



Daarnaast is een decoratieve pilaar naast de attractie verwijderd. Daar waren scheuren ontstaan door begroeiing. The El Paso Special opende in 1988 als de eerste interactieve darkride ter wereld. Tijdens de rit schieten bezoekers op doelen om punten te verzamelen. Daarmee activeren ze verschillende westerntaferelen.