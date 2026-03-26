Seniorenochtenden in Monkey Town? Olga Commandeur duikt op in 1 aprilgrap

VIDEO Monkey Town, de keten van indoor speeltuinen, komt met een opvallend initiatief: speciale ochtendgymnastiek voor zestigplussers. Onder de naam Seniorenochtenden zouden ouderen vanaf april terechtkunnen in de vestigingen. Ook oud-atlete en televisiepresentatrice Olga Commandeur sluit zich bij het concept aan. Het plan is uiteraard een 1 aprilgrap.

In een bijbehorend filmpje wordt het idee uitgebreid gepresenteerd. Daarin verschijnt ook Monkey Town-directeur Quinten Luykx, samen met Commandeur. De video zet in op het combineren van beweging voor ouderen met een bezoek aan de indoor speeltuin, waar tegelijkertijd kleinkinderen kunnen spelen.

In het persbericht wordt het initiatief gepresenteerd als een logische uitbreiding van de bestaande activiteiten. "Onze missie is om heel Nederland in beweging te krijgen", zegt Luykx. "We beginnen bij de jongsten, maar zagen ook hoeveel behoefte er is aan toegankelijke manieren om actief te blijven op latere leeftijd."



Nederland in Beweging

Commandeur, bekend van het tv-programma Nederland in Beweging, vult aan: "Niet iedereen voelt zich prettig in een sportschool. Monkey Town is voor veel grootouders al een bekende plek, omdat ze er regelmatig met hun kleinkinderen komen." Vorig jaar kondigde Monkey Town op 1 april aan om een achtbaan te gaan bouwen.



De grap van dit jaar lijkt op een initiatief van DierenPark Amersfoort, dat eerder deze week werd gelanceerd. In plaats van kinderen wil de dierentuin zich binnenkort naar eigen zeggen gaan richten op senioren, vanwege de aanhoudende vergrijzing. Ook dat betreft een 1 aprilgrap.