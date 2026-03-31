Ratatouille in Disneyland Paris weer open na maandenlange verbouwing: nieuwe scène en nieuwe decorstukken

VIDEO Disneyland Paris heeft de Ratatouille-attractie in Disney Adventure World heropend na een grote renovatie. De darkride was sinds oktober dicht voor werkzaamheden. Nu, ruim vijf maanden later, kunnen bezoekers ontdekken wat er in de tussentijd is veranderd. Men zorgde voor een nieuwe scène en verschillende nieuwe decorstukken.

De nieuwe scène werd toegevoegd aan de wachtrij. Op de plek waar voorheen 3D-brillen uitgedeeld werden, passeren bezoekers nu een Parijse kunstenaarsstudio. Het tafereel is echter lastig te zien, omdat er gebruikgemaakt wordt van zeer smalle raampjes. Het glas ervan wordt bovendien snel vies door aanrakingen.

De distributieplekken voor 3D-brillen zijn niet meer nodig, omdat Ratatouille tegenwoordig permanent tweedimensionaal is. In de darkride zelf zijn op meerdere plaatsen decorobjecten toegevoegd om de randen van schermen te verbergen. Op plekken met statische projecties zorgde Disney voor decoraties die de randen aan het oog onttrekken.



Snijplank

Voorbeelden zijn een gigantisch pak spaghetti en een reusachtige snijplank. In de twaalf jaar oude attractie worden bezoekers als het ware verkleind tot het formaat van een rat. De volledige naam luidt Ratatouille: L'Aventure Totalement Toquée de Rémy. Er is ook gewerkt aan de kwaliteit van de projecties.