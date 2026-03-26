Grootste Lego-winkel van Duitsland opent in Legoland: honderden sets

Legoland Deutschland opent dit weekend de grootste Lego-winkel van Duitsland. Een bestaande shop, gelegen in het Beierse Günzburg, is flink uitgebreid en volledig vernieuwd. Bezoekers vinden er voortaan een enorm aanbod aan Lego-producten, aangevuld met interactieve onderdelen.

De winkel beslaat nu 849 vierkante meter, ruim 250 vierkante meter meer dan voorheen. In totaal liggen er meer dan negenhonderd Lego-bouwsets en ruim vijfhonderd andere artikelen in de schappen. Daarmee gaat het om de grootste collectie Lego-producten in Duitsland.

Naast het winkelaanbod zijn er verschillende interactieve elementen toegevoegd. Zo kunnen bezoekers in de zogeheten Minifigurenfabrik hun eigen Lego-minifiguur samenstellen. Ook is er een zogeheten Mosaic Maker aanwezig, waarmee foto's worden omgezet in een persoonlijk Lego-mozaïek.



Tree of Creativity

Voor de ingang van de winkel staat een nieuwe blikvanger: de Tree of Creativity, een 4,8 meter hoge Lego-boom met scènes die verwijzen naar Duitsland, Beieren en het pretpark zelf. De opening van de vernieuwde winkel valt samen met de start van het nieuwe seizoen van Legoland Deutschland, op zaterdag 28 maart.



De grootste Lego-winkel van Europa staat overigens niet in Duitsland, maar in Denemarken. In Legoland Billund opende vorig jaar een shop van ongeveer 1000 vierkante meter. Beide parken horen bij de Britse groep Merlin Entertainments, net als Legoland Windsor in het Verenigd Koninkrijk. De kleinere Legoland Discovery Centres, in onder meer Scheveningen en Brussel, zijn tegenwoordig in handen van Lego zelf.



