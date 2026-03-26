Attractiepark Toverland

Toos Toverhoed aan de Ozempic? Nieuw uiterlijk voor mascotte Toverland

FOTO'S Even wennen: de mascotte van Toverland ziet er voortaan anders uit. Het Limburgse attractiepark heeft Toos Toverhoed een facelift gegeven. Haar oude gezicht uit 2011 heeft plaatsgemaakt voor een smallere kop met manga-achtige ogen, alsof het heksje het bekende afvalmedicijn Ozempic heeft gebruikt. Haar haarstijl bleef wel gelijk, met stroachtig blond haar.

Toos Toverhoed stamt uit het openingsjaar van Toverland, 2001. Aanvankelijk oogde ze als een klein meisje met twee grote tanden. In 2011 kwam ze ogenschijnlijk in de puberteit. Toen werd haar huidige look geïntroduceerd, met een recht gebit, een volwassener hoofd en een nieuwe jurk. Tien jaar later, in 2021, vond opnieuw een vernieuwing plaats.

Toverland introduceerde toen een nieuwe variant van de mascotte op tekeningen en merchandise. Het was de bedoeling om gelijktijdig ook het mascottepak aan te passen, maar dat is uiteindelijk nooit gebeurd. Wel kreeg haar vriendje Morrel, een zwijntje, een nieuwe kop. Toos bleef onaangeroerd, tot nu.



Merchandiselijn

Vijf jaar na de restyling op afbeeldingen en souvenirs krijgt Toos een ander gezicht, dat vanaf aanstaande zaterdag in het park te spotten is. Het doel van de aanpassing is om de heks meer te laten lijken op de merchandiselijn. Binnenkort draagt ze voor speciale gelegenheden ook een speciale jubileumoutfit, die Toverland nu alvast laat zien.



Morrel kreeg eveneens bijpassende feestelijke kledij, inclusief een hoed. De figuren spelen dit seizoen dagelijks de hoofdrol in hun eigen voorstelling Toos & Morrel Redden De Zomer, in entreegebied Port Laguna. Die show gaat komend weekend onveranderd door, maar dan met Toos' nieuwe verschijning. Toverland viert dit jaar het 25-jarig jubileum.



Oud







Nieuw



