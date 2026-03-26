Hof van Eckberge

Lancering 'met de snelheid van een luiaard': Nederlandse dierentuin presenteert fictief plan voor achtbaan

VIDEO Een dierentuin in de Achterhoek stopt zogenaamd met het uitbreiden van het dierenaanbod en richt zich voortaan op attracties. Hof van Eckberge kondigt de bouw aan van een eigen achtbaan, met een topsnelheid van 5 kilometer per uur. Het gaat om een overduidelijke 1 aprilgrap, compleet uitgewerkt met een persbericht, ontwerptekeningen en een video.

De fictieve attractie krijgt een plek in het in 2025 geopende themagebied Novo Mundo, dat draait om Zuid-Amerika. Bezoekers zouden daar worden gelanceerd met "de snelheid van een luiaard". De trein bereikt een hoogte van enkele meters en rijdt vervolgens, afhankelijk van het gewicht van de inzittenden, verder. In het plan is zelfs rekening gehouden met een "terugduwtijd", waarbij stilgevallen karretjes met de hand terug naar het station worden geduwd.

In een begeleidende video wordt een interview getoond met een medewerkster van fabrikant KMG Rides, die vertelt dat het bedrijf nog nooit eerder een rollercoaster bouwde. Ook is te zien hoe alvast proefgezeten wordt in de toekomstige achtbaanstoelen. Daarbij gaat het in werkelijkheid om zitjes van bestaande kermisattracties van het bedrijf uit Neede, voorzien van schouderbeugels voor de "intense lancering".



High-five geven

Volgens het persbericht zou de achtbaan vlak langs dierverblijven komen te liggen, zodat bezoekers dieren bijna kunnen aanraken. Passagiers kunnen de dieren zelfs "fysiek een high-five geven vanuit een achtbaantrein", aldus Hof van Eckberge. "We realiseren ons dat dat vraagtekens zal oproepen bij dierenliefhebbers", staat in de tekst.



Tegelijkertijd wordt beweerd dat dieren alvast wennen aan geluiden door dagelijks audiofragmenten met gillende pretparkbezoekers af te spelen. De eerste bouwwerkzaamheden zouden volgende week woensdag starten, niet toevallig 1 april. Wie rechts onderin de concept-art kijkt, ziet ook een bekende datum.