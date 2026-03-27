Attractiepark Toverland

Tegenslag voor Toverland: bezwaar tegen uitbreidingsplannen bij Raad van State

De uitbreiding van Attractiepark Toverland staat onder druk. Tegen het onlangs goedgekeurde bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Raad van State. Dat blijkt uit officiële stukken van de Afdeling Bestuursrechtspraak. De procedure is inmiddels gestart.

Het gaat om een beroep tegen het besluit van de gemeenteraad van Horst aan de Maas, dat op 16 december vorig jaar werd genomen. Daarmee gaf de gemeente groen licht voor verdere groei van het Limburgse themapark, inclusief plannen voor uitbreidingen en verblijfsaccommodaties.

De Raad van State buigt zich nu over de zaak. Dat is de hoogste bestuursrechter van Nederland. In dit soort procedures wordt beoordeeld of een besluit van de overheid juridisch klopt en zorgvuldig tot stand is gekomen. Pas na een definitieve uitspraak staat vast of het bestemmingsplan in stand blijft.



Documenten verzameld

Voor de behandeling worden verschillende documenten verzameld, waaronder het raadsbesluit, ingediende zienswijzen en onderliggende adviezen. Partijen krijgen later in het proces de kans om hun standpunten toe te lichten, bijvoorbeeld tijdens een zitting.



Zolang de procedure loopt, is het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk. Dat kan gevolgen hebben voor de voortgang van de plannen van Toverland. Hoe lang de behandeling gaat duren, is vooraf niet bekend. Bij de Efteling zorgde een vergelijkbaar bezwaar eerder voor jaren vertraging.



Vakantiepark

Dreigt voor Toverland nu hetzelfde scenario? Looopings heeft het park om een reactie gevraagd, maar een woordvoerster laat weten dat ze niet op de situatie kan reageren. Er liggen al geruime tijd plannen klaar voor de bouw van nieuwe attracties én een groot vakantiepark in Griekse stijl. De financiering kwam laatst rond dankzij een lening van de provincie.



