Plopsaland Resort Deutschland

Headbangen tussen de achtbanen: rockende dinosaurussen komen naar Plopsaland

Plopsaland Deutschland haalt op dinsdag 6 en woensdag 7 oktober een heavy-metalband voor kinderen naar het pretpark. Vijf muzikanten in dinosauruspakken geven op beide dagen een concert. De groep heet Heavysaurus.

Achter de kostuums zitten professionele rockmuzikanten, die de nummers daadwerkelijk live spelen. De bezetting bestaat uit een zingende tyrannosaurus rex, een stegosaurus op basgitaar, een apatosaurus achter het drumstel, een ceratopsiër op keyboard en een draak met een elektrische gitaar.

De artiestennamen zijn minstens zo uitbundig als de pakken. Zanger Mr. Heavysaurus wordt bijgestaan door toetsenist Milli Pilli, gitarist Riffi Raffi, drummer Komppi Momppi en bassist Muffi Puffi. Het opmerkelijke concept komt oorspronkelijk uit Finland. Metaldrummer Mirka Rantanen bezocht daar een kinderconcert met zijn kroost.



Kindermuziek

Daar vroeg de vader zich af waarom hij geen kindermuziek kon maken in het genre waarin hij al tientallen jaren actief was. Met bevriende muzikanten richtte hij in 2009 Hevisaurus op: een metalband voor jonge kinderen, bestaande uit vier dinosaurussen en één draak.



In de fictieve voorgeschiedenis overleefden vijf metalen eieren de meteorietinslag die 65 miljoen jaar geleden een einde maakte aan het tijdperk van de dinosaurussen. De eieren bleven verborgen in een berg, totdat heksen ze in 2009 lieten uitkomen. De pasgeboren oerdieren bleken opvallend goed overweg te kunnen met gitaren, keyboards en een drumstel.



Muzikaal experiment

Wat begon als een merkwaardig muzikaal experiment, trok in Finland al snel volle zalen. Het eerste album bleef tien weken in de Finse hitlijst staan. Platenmaatschappij Sony Music besloot het concept daarna ook in andere landen te introduceren.



De Duitse versie ontstond in 2017 onder de naam Heavysaurus. Tekstschrijver Frank Ramond, die eerder werkte met artiesten als Udo Lindenberg, Annett Louisan en Roger Cicero, maakte Duitse versies van veel Finse liedjes. De eerste Duitse liveshow vond plaats in de zomer van 2017. Een jaar later verscheen het debuutalbum Rock'n'Rarrr Music.



75 minuten

Heavysaurus richt zich vooral op kinderen van ongeveer 3 tot 10 jaar, maar men behandelt de optredens als volwaardige rockconcerten. Wel zijn de shows korter en minder luid dan gebruikelijk in de metalwereld. Een voorstelling duurt ongeveer 75 minuten. De band bracht begin 2026 een nieuw album uit met de weinig verhullende titel Metal, bestaande uit vijftien nummers.



Reguliere toegangsbewijzen en abonnementen geven geen toegang geven tot het optreden in Plopsaland. Bezoekers hebben een apart concertkaartje nodig. De ticketprijs bedraagt 34,60 euro voor kinderen en 39 euro voor volwassenen, exclusief reserveringskosten. Er zijn ook combitickets inclusief een dagje attractiepark. De show start om 17.30 uur. ■



