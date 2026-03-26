Belantis

Nieuwe Asterix-attracties onthuld: Duits pretpark krijgt themagebied rond Asterix en Obelix

FOTO'S Een pretpark in Duitsland wordt langzaam maar zeker omgevormd tot de eerste Duitse vestiging van Parc Astérix. Attractiepark Belantis krijgt de komende jaren een thema rond Asterix en Obelix. De eerste fase bestaat uit het nieuwe kindergebied Idefix' Abenteuerland, vernoemd naar het witte hondje van de wereldberoemde stripfiguren.

Plannen voor de transformatie kwamen eind vorig jaar naar buiten. Nu is ook duidelijk welke attracties Belantis precies gaat toevoegen. Het gaat om rides van het type mini flume, windstarz, jump around en whip ride. Ze krijgen achtereenvolgens de namen Idefix' Flussfahrt, Aerobix Flugmaschine, Seifenkistenwirbel en Fahrschule Frischling.

De mini flume is een waterbaan voor kleine kinderen, terwijl het attractietype windstarz garant staat voor een interactieve zweefcarrousel. Het concept jump around draait om een molen met op en neer springende gondels, terwijl een whip ride bestaat uit een ovaalvormig parcours met karretjes die voortdurend scherpe bochten maken.



Italiaanse fabrikant

Men heeft overduidelijk flink geshopt bij de Italiaanse fabrikant Zamperla. Verder komen er speeltoestellen en een horecagelegenheid in Idefix' Abenteuerland. De uitbreiding moet in het "late voorjaar" af zijn. Het nieuwe seizoen start op zaterdag 28 maart.



Wie het park vóór de opening van het nieuwe gebied bezoekt, ontvangt een kortingsbon om later dit jaar terug te komen voor 19 euro per ticket. Reguliere entreebewijzen kosten 42 euro, maar online zijn al kaarten beschikbaar vanaf 29 euro per persoon.



Belantis wil de komende jaren meer Asterix-belevingen toevoegen, waaronder een familieachtbaan in 2027. Uiteindelijk moet het park ook van naam veranderen, zodat het Franse Parc Astérix er officieel een Duits broertje bij heeft. De bestemming werd een jaar geleden overgenomen door parkengroep Compagnie des Alpes, bekend van de Walibi-parken.



















