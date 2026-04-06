Foto's: Parc Astérix vernieuwt twee attracties en restaurant

FOTO'S Twee attracties in het Franse pretpark Parc Astérix hebben een nieuwe uitstraling gekregen. In het Egyptische themadeel werden afgelopen winter waterbaan L'Oxygénarium en zweefmolen Les Chaises Volantes onder handen genomen. Ook het circusrestaurant Le Restaurant du Cirque onderging een make-over.

Voortaan heet de eetgelegenheid Restaurant Les Comptoirs d'Epidemaïs. De tent veranderde van kleur en de voormalige voorgevel werd vervangen door een volledig nieuwe façade. De zweefcarrousel ernaast werd vorig jaar al deels opgeknapt, samen met de komst van een themarestaurant. Nu zijn ook de restpunten gerealiseerd.

Het gaat om een waterpartij met fonteinen, een entreebord, een standbeeld en een aangepaste achterwand. De nieuwe naam luidt L'Envol d'Ibis. Waterattractie L'Oxygénarium uit 1999 stond voorheen in het teken van een fictieve uitvinding: een steampunkachtige machine die zuivere lucht moest produceren.



Nijl

De oude verhaallijn heeft plaatsgemaakt voor een expeditie naar de bron van de Nijl, onder de noemer La Descente du Nil. Parc Astérix zorgde voor nieuwe decors bij de ingang, in het station en op de lift. Volgend jaar komt het Griekse themagebied aan de beurt. Dan opent ook een nieuw viersterrenhotel.












































































