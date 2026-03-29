Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Tijdelijke Lego-winkel geopend in Attractiepark Slagharen

Vandaag, 13.58 uur

FOTO'S Attractiepark Slagharen heeft goed nieuws voor Lego-fans. In het Overijsselse pretpark is tijdelijk een Lego-winkel te vinden. Bezoekers kunnen de komende maanden terecht in een speciale pop-upshop in de Main Street.

Er zijn allerlei soorten Lego-items verkrijgbaar, met thema's variërend van Harry Potter tot Disney en van Minecraft tot Fortnite. Ook klassieke Lego- en Duplo-pakketten zijn onderdeel van het assortiment. Daarnaast worden exclusieve sets aangeboden, waaronder de FIFA World Cup Official Trophy.

De winkel bevindt zich in een ruimte met de naam Grand Union Railways. Slagharen gebruikte de locatie de afgelopen jaren onder meer voor het aanbieden van verrassingszakken. Ook was er in het najaar een halloweenwinkel gevestigd. Naar verwachting blijft de Lego-shop de komende maanden geopend, tijdens het zomerseizoen.























