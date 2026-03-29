Foto's: Europa-Park opent nieuw themagebied Monaco rond achtbaan Silver Star

FOTO'S Europa-Park heeft een nieuw themagebied geopend rond achtbaan Silver Star. Het Duitse attractiepark presenteert Monaco als achttiende Europese parkdeel. De zone ligt direct naast het Franse themagebied en draait volledig om de sfeer van het vorstendom.

De 73 meter hoge coaster uit 2002, voorheen onderdeel van Frankrijk, vormt het middelpunt. Aan de omgeving zijn mediterrane elementen toegevoegd. Ook de wachtrij en het station van de attractie werden vernieuwd. Voorheen stond Silver Star in het teken van Mercedes-Benz.

Het autosportthema bleef, maar dan in de vorm van de Formule 1 in Monaco. De voormalige Mercedes-hal bij de uitgang kreeg een complete make-over. Binnen vinden bezoekers onder meer racesimulatoren en een tentoonstelling met raceobjecten, afkomstig uit de privécollectie van prins Albert II.



Circusfestival

Daar is ook een racepak te zien van Formule 1-coureur Charles Leclerc. Nieuw is verder een groot digitaal aquarium, als verwijzing naar het Musée Océanographique de Monaco. In een aparte hoek wordt aandacht besteed aan het circusfestival van Monte Carlo.



Bij horecapunt Café de Paris zijn warme dranken en ijsspecialiteiten verkrijgbaar. Verspreid door het gebied vinden bezoekers verwijzingen naar het casino, jachthavens en het beroemde stratencircuit van het dwergstaatje. Europa-Park werkte voor het project samen met de Monegaskische autoriteiten.
































































































