Europa-Park Resort

Europa-Park kondigt afscheid Euro-Mir aan: 2026 wordt laatste seizoen

Vandaag, 19.20 uur

VIDEO Bezoekers van Europa-Park kunnen nog maar één seizoen in de attractie Euro-Mir stappen. Het Duitse pretpark bevestigt dat 2026 het laatste jaar wordt waarin de 28 meter hoge achtbaan operationeel is. Op social media spreekt men over "Euro-Mir - The Last Season". Daarmee komt een einde aan een klassieke spinning coaster uit 1997.

Het park meldt dat de achtbaan volgende winter definitief dichtgaat. Een exacte sluitingsdatum is nog niet bekend. "Tijd om afscheid te nemen van een echt icoon", schrijft Europa-Park in een begeleidende boodschap. "Onze geliefde Euro-Mir zal naar verwachting deze winter sluiten."

Zoals bekend komt er een vervanger. "Het verhaal gaat verder...", belooft Europa-Park. "Op dezelfde plek opent in 2028 een nieuwe familieachtbaan." Over die opvolger waren al enkele details bekend. Zo keren de kenmerkende torens terug en blijft het ruimtethema behouden. Bovendien onthulde eigenaar Roland Mack vorig jaar dat er gesproken werd met de ruimtevaartorganisatie ESA.

Mack Rides
Nu vult Mack aan dat de nieuwe coaster geleverd zal worden door zusterbedrijf Mack Rides. "Hiermee spelen we in op de razendsnelle technologische vooruitgang in de achtbaanbouw en bieden we onze bezoekers ook in de toekomst unieke en nieuwe belevenissen", liet hij optekenen.

"Dit geldt ook voor de iconische torens, die weliswaar om bouwtechnische redenen worden vervangen, maar in vergelijkbare vorm zullen terugkeren." Het nieuwe ruimtegebied zal géén onderdeel meer uitmaken van het huidige Russische themadeel, waarin Euro-Mir staat.

Meer attracties
"In dit verband voeren we intensieve gesprekken met de Europese ruimtevaartorganisatie ESA over een mogelijke samenwerking." De eigenaar heeft tot slot nog één nieuwtje in petto. "Daarnaast zijn hier nog meer attracties gepland." Meer info ontbreekt nog. Ook de exacte sluitingsdatum van de achtbaan wordt op een later moment gedeeld.

Veel pretparkfans hopen ondertussen vooral dat de geliefde muziek niet verloren zal gaan. Euro-Mir heeft een cultstatus dankzij de befaamde trancesoundtrack die te horen is in de wachtrij en tijdens de spiraallift, gecomponeerd door Christian Steiger en Ben Hosenseidl.



