Gigantisch onderdeel voor flying theater Plopsaland gearriveerd: 17 ton zware mast

FOTO'S Op de bouwplaats van een nieuwe attractie in Plopsaland Belgium is een opvallend nieuw element verschenen. Het Vlaamse pretpark bouwt een flying theater, dat in 2027 open moet gaan. Vandaag konden bezoekers zien hoe een enorm onderdeel van attractiebouwer Mack Rides werd geleverd.

Het gaat om de centrale mast waaraan straks de gondels van het flying theater komen te hangen. Op foto's is te zien hoe het gevaarte met een kraan op de juiste plek wordt gehesen. De constructie is 9,85 meter hoog en weegt ongeveer 17 ton. Aan de mast worden zes gondels bevestigd, drie aan elke kant.

De komst van het onderdeel markeert een volgende stap in de bouw van het nieuwe complex op het Dorpsplein, dat getransformeerd wordt tot Plopsaland Plaza. De Vliegende Cinema, zoals de vliegsimulator gaat heten, vormt het belangrijkste onderdeel.



Filmkoepel

De afgelopen weken werden al grote betonpanelen en staalconstructies geplaatst. Met de installatie van de mast wordt het technische hart van de attractie zichtbaar. Het attractietype, dat officieel airific theater heet, laat bezoekers het gevoel van vliegen ervaren dankzij bewegende gondels in een gigantische filmkoepel.
































