Bobbejaanland-medewerker bouwt attracties na van karton en stelt ze tentoon in het park

FOTO'S Een medewerker van Bobbejaanland heeft verschillende attracties uit het pretpark nagemaakt van karton. De miniaturen zijn niet alleen bij hem thuis te bewonderen: een deel van de creaties staat inmiddels opgesteld in het Belgische attractiepark zelf. Daar kunnen alle bezoekers de bouwwerken zien.

De 23-jarige Gerben Hofkens uit Rijmenam maakt sinds enkele jaren schaalmodellen van bekende attracties en decorstukken. Hij gebruikt daarvoor onder meer karton van IKEA-dozen, verf en handgemaakte details. Zijn eerste project was een decor uit de K3-musical De 3 Biggetjes. Daarna richtte hij zich vooral op pretparken.

Inmiddels heeft Hofkens meer dan tien modellen gebouwd, gebaseerd op elementen in onder meer Bobbejaanland en Walibi Belgium. In Bobbejaanland, waar hij zelf werkt, zijn verschillende creaties te zien voor het grote publiek. Zo staan er modellen bij de infobalie en in het museum bij het monorailstation in themagebied Desperado City.



Wildwaterbaan

Voor een fotoserie trok Hofkens opnieuw naar het park om zijn werk in de echte omgeving vast te leggen. Op de beelden zijn onder meer miniaturen te zien van powered coaster Bob Express, wildwaterbaan El Rio en loopingachtbaan Typhoon, evenals parkiconen zoals het Reuzenrad en de muziekkiosk op het Bobbejaan Schoepenplein.



Andere voorbeelden zijn een karretje van indoor coaster Revolution en het decor van de duikshow The Lost Gold. De Vlaming maakte ook Efteling-modellen. Die werden geschonken aan attractieteams van Symbolica en Danse Macabre, na contact met medewerkers van het park.



















































