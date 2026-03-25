Leveranciers

Belgisch bedrijf betrokken bij Amerikaanse Stranger Things-attractie

Een Belgisch technologiebedrijf heeft meegewerkt aan een nieuwe attractie rond de populaire Netflix-serie Stranger Things. De Waalse bedrijf firma leverde de interactieve techniek voor de experience Stranger Things: Face the Dark in het Amerikaanse Dallas.

De beleving is onderdeel van Netflix House, een permanent entertainmentconcept waar bezoekers in bekende series kunnen stappen. In de attractie wandelen gasten door een verhaal dat zich afspeelt na het vierde seizoen van Stranger Things. Ze gaan op zoek naar vermiste inwoners van het fictieve stadje Hawkins, gewapend met een zaklamp en een koptelefoon.

Alterface ontwikkelde in totaal 560 apparaten, waaronder headsets en zaklampen, die bezoekers door het parcours leiden. De techniek reageert continu op de positie en bewegingen van gasten. Dankzij een geolocatiesysteem krijgen bezoekers op specifieke plekken bijpassende geluiden en effecten te horen en te zien.



Aangepaste verhaallijn

Het verhaal past zich bovendien aan aan het gedrag van bezoekers. Wie afwijkt van de route of zich opsplitst van de groep, krijgt een aangepaste verhaallijn. Als groepen weer samenkomen, sluit het verhaal daar automatisch op aan. Productmanager Etienne Sainton noemt het "één van de meest interessante en leuke ervaringen geworden die we ooit hebben mogen realiseren".



We kennen Alterface van projecten als Maus au Chocolat in Phantasialand (2011), Popcorn Revenge in Walibi Belgium (2019) en Dämonen Gruft in Heide Park (2024). De leverancier werkt momenteel aan een nieuwe interactieve darkride voor Parc Astérix, die in 2028 af moet zijn.



