Dertien Nederlandse dierentuinen bundelen krachten: miljoen bomen geplant

Dertien Nederlandse dierentuinen slaan de handen ineen voor een gezamenlijk natuurproject in Madagaskar. Via de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) investeren ze in de bescherming van 250 hectare regenwoud en de aanplant van één miljoen bomen.

De aftrap vond vandaag plaats in Apenheul in Apeldoorn. Daar kwamen de directeuren van de aangesloten parken bijeen voor een symbolisch boomplantmoment. Naast het apenpark doen AquaZoo Leeuwarden, Koninklijke Burgers' Zoo, DierenPark Amersfoort, Eindhoven Zoo, Wildlands Adventure Zoo Emmen, Diergaarde Blijdorp, GaiaZoo, Artis, Ouwehands Dierenpark Rhenen, Safaripark Beekse Bergen, Vogelpark Avifauna en ZooParc Overloon mee.

Tegelijk werd bekend dat bioloog en presentator Mátyás Bittenbinder zich als ambassadeur voor natuurbehoud en educatie aan de NVD verbindt. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Malagassische onderzoekscentrum Centre ValBio en lokale gemeenschappen.



Onder druk

De natuur in Madagaskar staat zwaar onder druk: ongeveer 80 procent van het oorspronkelijke regenwoud is verdwenen, waardoor het leefgebied van veel diersoorten sterk is aangetast. Voor het initiatief reisde Bittenbinder naar het eiland. Hij maakte daar een YouTube-serie over het project en het belang van natuurbescherming.



De NVD koos bewust voor een gezamenlijke aanpak. Op Madagaskar leven veel soorten die ook in Nederlandse dierentuinen voorkomen, zoals maki's. Veel daarvan worden bedreigd met uitsterven. Wineke Schoo, directrice van de NVD, noemt het project een voorbeeld van samenwerking binnen de sector.



Concreet

"Met dit project laten de NVD-dierentuinen zien dat natuurbehoud geen losse ambitie is, maar iets waar we samen concreet aan bijdragen", aldus Schoo.