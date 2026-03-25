Dino's in levenden lijve: dino-event met meet-and-greets in Eindhoven Zoo

FOTO'S Bezoekers van Eindhoven Zoo kunnen komende weken oog in oog komen te staan met dinosaurussen. Tijdens het evenement Dino vs Dier, dat loopt van zaterdag 4 april tot en met dinsdag 5 mei, verschijnen tientallen levensgrote dino's in het park. Daarnaast zijn er verschillende meet-and-greets met de prehistorische dieren.

Het evenement bestaat al langer en kreeg vorig jaar een nieuwe naam. Eerder stond het concept bekend als de Dino Weken. In het park in Nuenen staan de komende weken opnieuw dino-animatronics opgesteld. Tegenwoordig zijn er ook momenten waarop de dino's tot leven komen.

In weekenden in april - inclusief Pasen - en tijdens de meivakantie kunnen bezoekers ze van dichtbij ontmoeten. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van verschillende dinopakken met acteurs. Verder is er een speurtocht voor kinderen in de vorm van een dino-bingokaart.












