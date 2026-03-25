Holland-Park

Video: stap in Klompi, een Hollandse achtbaan midden in Duitsland

Vandaag, 16.51 uurBeeld: World Of Rollercoasters

VIDEO Een pretpark in Duitsland biedt vanaf nu een achtbaanritje aan in een klomp. Attractiepark Holland-Park, gelegen in de buurt van Berlijn, heeft er een opvallende nieuwe attractie bij. De familieachtbaan Klompi, met een uitgesproken Nederlands thema, is vandaag officieel geopend voor het grote publiek.

Daarmee is de eerste achtbaan van het park nu toegankelijk voor alle bezoekers. Gisteren vond al een perspresentatie plaats. Klompi is een multi launch coaster van de Duitse fabrikant ART Engineering. De trein heeft de vorm van een grote houten klomp, met achterop een bos tulpen.

Het 245 meter lange parcours bevat meerdere lanceringssecties en bereikt een topsnelheid van 55 kilometer per uur. De baan is 9 meter hoog en geschikt voor bezoekers vanaf 90 centimeter. In de komende maanden wordt de omgeving rond de attractie verder afgewerkt.

YouTube-kanaal
De stem van het personage Klompi is ingesproken door de vriendin van Dennis Brokop, bekend van het YouTube-kanaal Ride Review. Voor het componeren van de soundtrack is het Duitse bedrijf IMAscore ingeschakeld. De muziek moet later verschijnen op Spotify en andere streamingdiensten.

Het park sluit niet uit dat er de komende jaren meer mechanische attracties met een hoge capaciteit worden toegevoegd. Holland-Park is gratis toegankelijk. Voor de attracties zijn aparte kaartjes nodig. Dat concept is een succes: het jaarlijkse aantal bezoekers nadert inmiddels de één miljoen.



