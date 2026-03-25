Parc Astérix Paris

Parc Astérix toont eerste beelden van vernieuwde achtbaan Tonnerre 2 Zeus

VIDEO Parc Astérix heeft de bekende houten achtbaan Tonnerre 2 Zeus de afgelopen maanden vernieuwd. Een groot deel van de coastertrack werd vervangen, in samenwerking met de Amerikaanse fabrikant Rocky Mountain Construction (RMC). Op YouTube zijn inmiddels de eerste beelden verschenen van de nieuwe ritbeleving.

Dat gebeurde in aanloop naar de seizoensstart op zaterdag 4 april. Het gaat om een onride-video van bijna twee minuten, opgenomen na de eerste fase van de renovatie. RMC verving zo'n 350 meter van de houten rail door een stalen baan. Daarmee is Tonnerre 2 Zeus voortaan officieel een hybrid coaster in plaats van een houten achtbaan, net als bijvoorbeeld Untamed in zusterpark Walibi Holland.

Voor dat project was RMC eveneens verantwoordelijk. Toch zijn er grote verschillen: de achtbaan in Parc Astérix kreeg geen speciale elementen, zoals inversies. Bovendien zal hier niet de volledige baan aangepakt worden. Tonnerre 2 Zeus heeft een totale lengte van ruim 1230 meter.



Meer comfort

Op social media spreekt het park over "een kolossaal project dat onze adrenalinejunkies meer souplesse en comfort zal bieden". Men belooft "een soepelere ervaring, meer dynamiek en meer comfort voor onze bezoekers". Het renovatieproject is nog niet ten einde: op een later moment moet nog eens 180 meter aan baan vervangen worden, zodat uiteindelijk 530 meter van de rail vernieuwd is.



Tonnerre 2 Zeus opende in 1997 als Tonnerre de Zeus. De originele attractie werd gebouwd door Custom Coasters International, een bedrijf dat inmiddels niet meer bestaat. Tussen 2019 en 2022 vonden al ingrijpende renovatiewerkzaamheden plaats onder leiding van The Gravity Group uit de Verenigde Staten. Kennelijk leidde dat niet tot het gewenste resultaat.