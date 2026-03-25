Merlin Entertainments

Opnieuw dramatische resultaten voor pretparkgigant Merlin, ondanks ingrepen: minder bezoekers, lagere omzet en miljoenenverlies

De Britse pretparkgroep Merlin Entertainments heeft ook in 2025 enorm veel verlies geleden. Het concern achter onder meer Legoland, Madame Tussauds en Alton Towers zag zowel het aantal bezoekers als de omzet dalen, ondanks ingrijpende bezuinigingen en reorganisaties. Het verlies vóór belastingen kwam uit op 426 miljoen pond, omgerekend bijna 500 miljoen euro.

Uit het jaarverslag blijkt dat alle Merlin-locaties samen vorig jaar 60,5 miljoen bezoekers trokken, tegenover 62,8 miljoen een jaar eerder. Dat is een daling van 3,6 procent. De omzet ging eveneens omlaag: van 2,06 miljard pond naar 1,99 miljard pond, een afname van 2,8 procent. Onderaan de streep bleef het bedrijf verlieslatend.

Het verlies van 426 miljoen pond ligt wel iets lager dan in 2024, toen het totale verlies nog 492 miljoen pond bedroeg. Het operationele verlies kwam het afgelopen jaar uit op 58 miljoen pond, zo'n 67 miljoen euro. Dat is het resultaat van de dagelijkse bedrijfsvoering, dus zonder rentelasten en grote afschrijvingen. Daardoor valt dit bedrag aanzienlijk lager uit dan het totale verlies dat Merlin rapporteert.



Grootschalige reorganisatie

Om de resultaten te verbeteren, voerde Merlin in 2025 een grootschalige reorganisatie door. Daarbij verdwenen meer dan duizend banen. Dat leverde tientallen miljoenen aan besparingen op. Ook op andere vlakken werd gesneden in de kosten. Marketinguitgaven gingen omlaag en operationele kosten werden teruggebracht.



Tegelijkertijd probeerde het bedrijf bezoekers meer geld te laten uitgeven in de parken, bijvoorbeeld aan eten, drinken en extra's. Die strategie werkte deels: de bestedingen per bezoeker stegen. Toch was dat niet genoeg om de daling in bezoekersaantallen te compenseren.



Toenemende concurrentie

Vooral in Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk had Merlin het moeilijk. Minder toeristen, toenemende concurrentie en een terughoudende consument drukten de resultaten. In Londen kozen bezoekers bijvoorbeeld vaker voor gratis attracties. In Azië ging het beter, met groeiende bezoekersaantallen en hogere inkomsten. Dat kon de tegenvallende prestaties in andere regio's echter niet volledig opvangen.



Net als een jaar eerder moest Merlin honderden miljoenen afschrijven. In 2025 ging het om 262 miljoen pond op Madame Tussauds, vanwege tegenvallende verwachtingen voor de toekomst van het merk. De directie spreekt zelf van "een kantelpunt" in de tweede helft van het jaar, met betere resultaten richting het einde van 2025.



Universal Studios

Ook wijst men op kostenbesparingen, hogere bestedingen per bezoeker en nieuwe attracties als tekenen van herstel. Voorlopig blijft de realiteit dat het concern nog altijd diep in de rode cijfers zit. In Engeland wordt ondertussen met argusogen gekeken naar een nieuwe speler met diepe zakken die het Merlin waarschijnlijk nog moeilijker gaat maken: over een aantal jaar opent daar een vestiging van Universal Studios.