Rook uit de mond van Holle Bolle Gijs: brandje bij Danse Macabre in de Efteling

VIDEO Bij Danse Macabre in de Efteling is dinsdagmiddag een klein brandje uitgebroken. Er ontstond een smeulende brand in de container van Holle Bolle Gijs. Passanten konden zien hoe er rook uit zijn mond kwam. In de omgeving, waaronder in het voorshowgebied van de attractie, was een brandlucht waar te nemen.

Uiteindelijk kwam er ook rook uit de achterkant van het gebouwtje van de papiervreter. Het incident vond rond 17.50 uur plaats, vertelt een ooggetuige aan Looopings. Medewerkers en beveiligers hielden bezoekers op afstand. Uiteindelijk kon de brand gedoofd worden zonder tussenkomst van de brandweer.

De Holle Bolle Gijs in griezelgebied Huyverwoud, waar Danse Macabre onderdeel van is, heet Broeder Gijs. Hij is vormgegeven als een grafmonument van een overleden monnik, die ook na zijn dood nog om papier blijft vragen. De Gijzen in het park kampen vaker met rookontwikkeling, doorgaans na het inslikken van een brandende sigarettenpeuk.