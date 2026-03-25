Disneyland Paris

Video: wat blijft er over van nieuw avondspektakel Disneyland Paris zonder drones?

VIDEO De nieuwe avondshow Disney Cascade of Lights in Disneyland Paris is dinsdagavond voor het eerst opgevoerd zonder drones. Vanwege slechte weersomstandigheden bleven de toestellen aan de grond. Bezoekers kregen wel de rest van het spektakel te zien, inclusief fonteinen, vuurwerk en lichteffecten. Een video toont de volledige droneloze show.

Vooraf klonk een omroep in het Frans en Engels met de melding: "Uw aandacht alstublieft, vanwege ongunstige weersomstandigheden zal Disney Cascade of Lights vertoond worden zonder drones. Bedankt voor uw begrip." Het waaide behoorlijk hard. Opvallend is dat de zogeheten waterdrones wel gewoon werden ingezet.

Dat zijn drijvende platforms met lampen en vuurwerkeffecten, die over het water bewegen. De reguliere drones, die normaal gesproken een belangrijk onderdeel van de productie vormen, bleven wel achterwege. Disney Cascade of Lights speelt zich af op het meer Adventure Bay in het nieuwe parkdeel Adventure Way, onderdeel van Disney Adventure World.



Er worden al enkele weken previews gegeven voor medewerkers, abonnementhouders, journalisten en andere genodigden. Op zondag 29 maart beleeft de show, met liedjes uit onder meer Mulan, Hercules en Moana, de officiële publiekspremière. Bij de andere avondvoorstelling in het resort, Disney Tales of Magic in het Disneyland Park, worden de drones komende maand definitief verwijderd.