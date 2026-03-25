Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Disneyland Paris

Video: wat blijft er over van nieuw avondspektakel Disneyland Paris zonder drones?

Vandaag, 12.14 uur

VIDEO De nieuwe avondshow Disney Cascade of Lights in Disneyland Paris is dinsdagavond voor het eerst opgevoerd zonder drones. Vanwege slechte weersomstandigheden bleven de toestellen aan de grond. Bezoekers kregen wel de rest van het spektakel te zien, inclusief fonteinen, vuurwerk en lichteffecten. Een video toont de volledige droneloze show.

Vooraf klonk een omroep in het Frans en Engels met de melding: "Uw aandacht alstublieft, vanwege ongunstige weersomstandigheden zal Disney Cascade of Lights vertoond worden zonder drones. Bedankt voor uw begrip." Het waaide behoorlijk hard. Opvallend is dat de zogeheten waterdrones wel gewoon werden ingezet.

Dat zijn drijvende platforms met lampen en vuurwerkeffecten, die over het water bewegen. De reguliere drones, die normaal gesproken een belangrijk onderdeel van de productie vormen, bleven wel achterwege. Disney Cascade of Lights speelt zich af op het meer Adventure Bay in het nieuwe parkdeel Adventure Way, onderdeel van Disney Adventure World.

Hercules
Er worden al enkele weken previews gegeven voor medewerkers, abonnementhouders, journalisten en andere genodigden. Op zondag 29 maart beleeft de show, met liedjes uit onder meer Mulan, Hercules en Moana, de officiële publiekspremière. Bij de andere avondvoorstelling in het resort, Disney Tales of Magic in het Disneyland Park, worden de drones komende maand definitief verwijderd.



Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be