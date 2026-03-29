Foto's: Toverland-mascotte verschijnt nu ook in shows met nieuw uiterlijk

FOTO'S Het nieuwe uiterlijk van Toverland-mascotte Toos Toverhoed is nu voor iedereen zichtbaar. Afgelopen week toonde het Limburgse attractiepark voor het eerst beelden van de nieuwe verschijning van het personage. Ze kreeg een ander gezicht én een speciale jubileumoutfit. Sinds dit weekend wordt de nieuwe kop ook gebruikt in shows.

Het jonge heksje speelt samen met het varkentje Morrel de hoofdrol in de voorstelling Toos & Morrel Redden De Zomer, te zien in entreegebied Port Laguna. Ze heeft daarin haar gebruikelijke jurk aan, maar wel met haar nieuwe gezicht. Dat is een stuk smaller dan voorheen, met grotere ogen.

Een fotoreeks van Looopings laat zien hoe Toos voortaan ten tonele verschijnt. Het doel van de metamorfose was om de Toverland-bewoonster meer te laten lijken op het design dat al enkele jaren gebruikt wordt bij souvenirs. Veel fans laten op social media weten dat ze moeten wennen aan de verandering.



Eén lijn

"Wie heeft bedacht dat deze Toos een verbetering zou zijn?", schrijft Shirley Schmitz bijvoorbeeld op Facebook. "Wat is er met Toos gebeurd?", wil Nancy Coumanns weten. "Geen verbetering!", sneert Angela Gros. Toverland reageert datf door de gedaanteverwisseling "nog meer één lijn ontstaat met alle uitingen van Toos".



























