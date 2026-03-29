Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Attractiepark Toverland

Foto's: Toverland-mascotte verschijnt nu ook in shows met nieuw uiterlijk

Vandaag, 14.39 uur

FOTO'S Het nieuwe uiterlijk van Toverland-mascotte Toos Toverhoed is nu voor iedereen zichtbaar. Afgelopen week toonde het Limburgse attractiepark voor het eerst beelden van de nieuwe verschijning van het personage. Ze kreeg een ander gezicht én een speciale jubileumoutfit. Sinds dit weekend wordt de nieuwe kop ook gebruikt in shows.

Het jonge heksje speelt samen met het varkentje Morrel de hoofdrol in de voorstelling Toos & Morrel Redden De Zomer, te zien in entreegebied Port Laguna. Ze heeft daarin haar gebruikelijke jurk aan, maar wel met haar nieuwe gezicht. Dat is een stuk smaller dan voorheen, met grotere ogen.

Een fotoreeks van Looopings laat zien hoe Toos voortaan ten tonele verschijnt. Het doel van de metamorfose was om de Toverland-bewoonster meer te laten lijken op het design dat al enkele jaren gebruikt wordt bij souvenirs. Veel fans laten op social media weten dat ze moeten wennen aan de verandering.

Eén lijn
"Wie heeft bedacht dat deze Toos een verbetering zou zijn?", schrijft Shirley Schmitz bijvoorbeeld op Facebook. "Wat is er met Toos gebeurd?", wil Nancy Coumanns weten. "Geen verbetering!", sneert Angela Gros. Toverland reageert datf door de gedaanteverwisseling "nog meer één lijn ontstaat met alle uitingen van Toos".













Meer Attractiepark Toverland
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be