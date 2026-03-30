Attractiepark Toverland

Toverland haalt Hans Klok binnen voor illusieshow in eigen circustent

Toverland verwelkomt niemand minder dan Hans Klok. Het Limburgse attractiepark haalt de beroemde illusionist binnen voor een nieuwe jubileumshow. De illusievoorstelling Magic Memories is van zaterdag 18 april tot en met zondag 28 juni te zien in weekenden en op feestdagen.

De productie, die ongeveer een half uur duurt, wordt op 25 speeldagen meerdere keren per dag opgevoerd. Voor de show verrijst een tijdelijke circustent op het veld naast de loods van wing coaster Fenix. De tent biedt plaats aan ruim zevenhonderd bezoekers en beschikt over een foyer waar eten en drinken verkrijgbaar zijn.

Op de tribune zijn plekken gereserveerd voor bezoekers die geen trap kunnen lopen. Foto- en video-opnames maken is niet toegestaan. De voorstelling is inbegrepen bij een regulier toegangsbewijs, zolang er capaciteit is.



25 jaar geleden

Wie zeker wil zijn van een plek vooraan, kan een zogeheten Golden Seat kopen voor 25 euro. Daarbij horen een snack, een drankje en een fotomoment met Klok. Het park kiest niet toevallig voor de Nederlandse illusionist: hij was 25 jaar geleden degene die Toverland officieel open toverde.



Hans Klok staat bekend om zijn snelle acts en klassieke illusies met assistenten, vaak uitgevoerd in hoog tempo. Klok trad op in onder meer Las Vegas en Monte Carlo en werkte samen met internationale producenten en theatershows.



