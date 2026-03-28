Attractiepark Toverland

Foto's: Toverland-attractie uit 2001 compleet vernieuwd

FOTO'S Toverland heeft een oude attractie nieuw leven in geblazen. Het Limburgse themapark nam het truckparcours in het overdekte gedeelte Land van Toos de afgelopen weken onder handen. Voortaan gaat de rondrit niet meer door het leven als Truukjes, maar Morrels Truckjes.

Daarmee wordt verwezen naar het varkentje Morrel, één van de mascottes van Toverland. "De oude attractie is tot op het kale beton volledig afgebroken en herbouwd met een compleet nieuwe rail en besturingssysteem", laat een woordvoerder weten. "Deze onderhoudsbeurt was nodig om de attractie weer jaren mee te laten gaan."

De klus is ook aangegrepen om de beleving te verbeteren: er kwam een nieuw decor, met verschillende verwijzingen naar Morrel. Voorbeelden zijn een dorpspomp, een theekransje onder een prieeltje en een garage. Ook de voertuigen zijn splinternieuw. Vandaag vond de feestelijke heropening plaats.
































































































































