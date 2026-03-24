DierenPark Amersfoort

1 aprilgrap DierenPark Amersfoort: dierentuin gaat focussen op bejaarden

VIDEO Het seizoen van de 1 aprilgrappen gaat weer beginnen en DierenPark Amersfoort bijt het spits af. De dierentuin staat al decennia bekend als hét dierenpark voor kinderen, maar na 78 jaar gooit men het over een andere boeg. Althans, dat vertelt een marketeer in een ludiek filmpje.

"Vanaf nu gaat DierenPark Amersfoort het helemaal anders doen", klinkt het in een videoboodschap van merkmanager Hylke Steggerda. Hij wijst op de aanhoudende vergrijzing in Nederland. "Daar spelen we op in."

DierenPark Amersfoort wordt dé dierentuin voor ouderen, beweert Steggerda. Adviseur en oud-dierverzorger Marjo Hoedemaker zegt maar wat blij te zijn met de doelgroepswitch. De dierentuinveteraan legt uit dat klimroutes voor kinderen zullen verdwijnen.



Permanente braderie

Fietsboten worden vervangen door minicruises, aldus Hoedemaker. Hij prijst ook het "advocaatje met slagroom" dat op de menukaart zou verschijnen. Tot slot kondigt men een grote permanente braderie aan.