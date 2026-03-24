Bobbejaanland

Nieuwe plattegrond Bobbejaanland is ontworpen als een ansichtkaart: 'Vakantie in één dag'

FOTO'S Bobbejaanland heeft de afgelopen maanden werk gemaakt van een nieuwe parkplattegrond. Het pretpark in Lichtaart introduceert dit seizoen een volledig nieuwe kaart, ontworpen door Nederlander Vincent Keuchen. Voor het design werd gekozen voor de uitstraling van een ansichtkaart.

"Het plan heeft de look-and-feel van een postkaart van je vakantiebestemming", legt een woordvoerster uit. "In Bobbejaanland beleven onze gasten immers een vakantie in één dag." Het ontwerp is een stuk kleurrijker dan de vorige versie. Een notenbalk met muzieknoten fungeert als omlijsting. "Groeten uit Bobbejaanland", zien we erbij staan.

Bovendien werd de kaart een kwartslag gedraaid: de entree bevindt zich nu links in plaats van onderaan. Daardoor kon het ontwerp horizontaal in plaats van verticaal uitgevoerd worden. Verder zijn de afgebeelde paden nu gebaseerd op satellietfoto's, zodat het mogelijk is om accuraat door het park te navigeren met behulp van de GPS-functie in de mobiele Bobbejaanland-app.



Drievliet

Keuchen is inmiddels gespecialiseerd in het creëren van plattegronden. De illustrator werd eerder al ingeschakeld door onder meer Familiepark Drievliet, Attractiepark de Waarbeek, Panorama Park Sauerland en verschillende Amerikaanse parken. Nu mocht hij aan de slag voor 't plezantste land in Lichtaart.



"De nieuwe plattegrond symboliseert een hoed vol avontuur, waarbij rondom kleine avonturen uit het park afgebeeld zijn", weet de voorlichtster. "Maar het parkplan beeldt tegelijk ook een avontuur vol hoedjes uit: letterlijk elk figuurtje op het plan heeft een hoedje op." Een Hoed Vol Avontuur is de naam van het Bobbejaanland-themalied, geïntroduceerd in 2024. Het logo van het park oogt sinds 2023 als een hoed.



Revolution

Daarnaast springt het avontuur letterlijk uit de overdekte attracties op de kaart. Op die manier moet duidelijker worden wat bezoekers van belevingen als The El Paso Special, Terra Magma en Revolution kunnen verwachten.



Wie goed oplet, kan ook enkele details spotten. Voorbeelden zijn een kunstschilder, Bobbejaan Schoepen en zijn iconische wagen en enkele podcasters. En in kindergebied Wondergarden blijkt een ananas te groeien: een knipoog naar aankomend jaar. In 2027 wordt het gebied getransformeerd tot een Nickelodeon-zone met onder meer SpongeBob SquarePants.















