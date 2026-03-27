Efteling

Illusie verpest: door een nieuwe looproute ziet iedereen hoe de Fakir in de Efteling echt vliegt

VIDEO De Efteling heeft een nieuwe ingang van het Sprookjesbos in gebruik genomen, maar die heeft ook een onbedoeld, pijnlijk bijeffect. Bezoekers kijken vanaf het nieuwe wandelpad namelijk recht in een technische ruimte van het sprookje De Vliegende Fakir. Ook de kabels waarmee het vliegende tapijt van de Fakir zweeft, komen in het zicht.

Het sprookje uit 1958 is nooit ontworpen om vanaf de zijkant bekeken te worden. Technicus Peter Reijnders bedacht destijds een ingenieuze methode om de kabels te verbergen: dankzij een strepenpatroon op de achterwand lijken de kabels weg te vallen. Zo ontstaat de illusie dat het tapijt van de Fakir echt zweeft, tussen twee Perzische paleistorens.

Van die illusie blijft vanuit het nieuwe perspectief weinig meer over. Kabels bungelen op grote hoogte boven de opening waar de Fakir in verdwijnt. Bovendien kan iedereen vanaf de looproute een blik werpen in die opening, die gekenmerkt wordt door een onafgewerkte grijze muur en een stopcontact met een lamp.



Draaischijf

Daar bevindt zich een draaischijf die de Fakir razendsnel 180 graden laat draaien, zodat hij klaar is voor zijn volgende vlucht - de andere kant op. Normaal gesproken zorgt een sierlijst met hangende kwastjes ervoor dat dit gedeelte van het sprookje aan het zicht wordt onttrokken. Door de nieuwe kijkhoek hebben voorbijgangers echter vrij zicht in de torens.



Efteling-grondlegger Reijnders kwam op het idee voor de zweeftechniek tijdens het maken van een bruidsreportage op een regenachtige dag. Hij dacht dat hij glinsterende bolletjes door de lucht zag zweven. Het bleken waterdruppels te zijn die langs telefoondraden gleden. De draden waren echter niet te zien, omdat ze wegvielen tegen de voegen van de muur op de achtergrond.