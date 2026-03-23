Efteling trekt stekker uit ijsautomaat na prijsfout

De Efteling heeft de ijsautomaat bij de Game Gallery uitgeschakeld. Dat gebeurde kort nadat duidelijk werd dat bezoekers daar ijsjes konden kopen voor oude, lagere prijzen. In de automaat stonden nog tarieven van vóór de recente prijsverhogingen in het park.

Daardoor waren sommige producten tientallen eurocenten goedkoper dan bij reguliere verkooppunten. Het verschil liep op tot 30 eurocent per ijsje. Door de stekker uit de ijsautomaat te trekken, heeft de Efteling nu een streep gezet door dat voordeeltje.

Het prijsverschil bleef niet beperkt tot ijs. Ook bij frisdrankautomaten in het park gelden nog oude tarieven, terwijl de prijzen bij horecapunten inmiddels zijn verhoogd. Voor een flesje frisdrank betalen bezoekers daar enkele dubbeltjes minder dan aan de kassa.



