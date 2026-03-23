Video: Duinrell plaatst eerste karretje van nieuwe Kikker8baan, met hulp van directeur

VIDEO Het testen van de nieuwe Kikker8baan in Duinrell kan bijna beginnen. Vandaag werd in het Wassenaarse attractiepark het allereerste karretje van de rollercoaster geplaatst. De voorkant van de trein is vormgegeven als een motor met daarop Duinrell-mascotte Rick de Kikker, met zijn tong uit de bek.

Op de motor staat het jaartal 1985, het openingsjaar van de oorspronkelijke Kikkerachtbaan. Die is eind vorig jaar gesloopt om plaats te maken voor een volledig nieuw exemplaar. Ook het motorcrossthema is een knipoog naar het verleden: in de jaren veertig en vijftig was in het park een motorcircuit te vinden.

De oude en de nieuwe achtbaan komen allebei uit de fabriek van de Duitse firma Zierer. Ten opzichte van het origineel van veertig jaar geleden is het baanverloop gespiegeld: de lift zit voortaan aan de linkerkant in plaats van de rechterkant. Verder is de trein iets korter dan voorheen, met veertien karretjes voor twee personen.



Monteren

In een filmpje op social media is te zien hoe Duinrell-directeur Philip van Zuylen van Nijevelt een handje meehelpt met het monteren van het eerste bakje. Waar de oude Kikkerachtbaan bruin-groen was, koos men hier voor een rode rail en donkergroene ondersteuningen. De opening vindt plaats op vrijdag 3 april. Twee dagen eerder, op woensdag 1 april, is er al een testmiddag voor fans.