Efteling

Efteling heropent De Vliegende Hollander dagen eerder dan gepland, met vernieuwde boot

Vandaag, 17.28 uurBeeld: @cindy_ve

FOTO'S Goed nieuws voor bezoekers van de Efteling: De Vliegende Hollander is weer open, iets eerder dan gepland. Eigenlijk stond de populaire waterachtbaan tot en met donderdag 26 maart op de onderhoudskalender. De werkzaamheden bleken vandaag al afgerond te zijn.

Daardoor kan iedereen onaangekondigd vier dagen eerder dan verwacht alweer een ritje maken. Sinds 15.30 uur is De Vliegende Hollander opnieuw in bedrijf, na een maandenlange sluiting. Die startte direct na de kerstvakantie, in de eerste week van januari. Er zijn in de tussentijd geen ingrijpende zaken veranderd aan de rit.

Wel werd een nieuw soort boot geïntroduceerd. Eén van de boten op de baan heeft nu geen veertien, maar zestien zitplaatsen. In plaats van twee rijen van vier en twee rijen van drie personen, experimenteert de Efteling met vier rijen van vier personen. De komende tijd moet blijken of het concept een succes is.



