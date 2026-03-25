Plopsaland Resort Belgium

Plopsaland Belgium heeft plannen voor eigen minigolfbaan

Bezoekers van Plopsaland Belgium kunnen vanaf volgend jaar minigolf spelen. Het Vlaamse pretparkresort werkt aan plannen voor een eigen minigolfbaan in de openlucht, die in 2027 af moet zijn. Dat heeft algemeen directeur Carl Lenaerts laten weten bij de seizoensstart van Plopsaland.

De toevoeging wordt gerealiseerd in Plopsaland Village, het bungalowpark naast het attractiepark. Lenaerts geeft aan dat de minigolf zowel toegankelijk wordt voor verblijfsgasten als dagbezoekers. Ook toevallige passanten zijn welkom om er gebruik van te maken, uiteraard tegen betaling.

Plopsaland Village bevindt zich achter themadeel Wickieland. Er staan villa's van zes, acht of twaalf personen. Blijven slapen kan ook in themahuisjes, de Studio 100 Chalets. Verder is er een camping onder de noemer Plopsaland Basecamp. Resortgasten mogen gebruikmaken van een aparte ingang voor het pretpark, gelegen naast de attractie Wickie's Wervelwind.



Bowlingbaan

Naast de minigolf krijgt Plopsaland ook een bowlingbaan, als onderdeel van Plopsaland Plaza. Dat wordt het vernieuwde entreegebied waar ook een restaurant en een flying theater verrijzen. De keuze is opvallend, omdat naast het park al een externe bowlinglocatie ligt: Bowl Inn De Panne.



Directeur Lenaerts vertelt dat er nog onderhandeld is met de uitbater van Bowl Inn om tot een akkoord te komen, maar dat heeft niet geleid tot een resultaat. Daarom bouwt Plopsaland een eigen bowling. Ook die opent in 2027.