France Miniature

Toekomst van Frans miniatuurpretpark onzeker: eigenaar wil stoppen

FOTO'S De toekomst van het Franse attractiepark France Miniature staat op losse schroeven. De huidige exploitant, pretparkgroep Compagnie des Alpes, wil het huurcontract voor het terrein niet verlengen. Daardoor is onzeker wat er na 2027 met het park zal gebeuren.

France Miniature ligt in Élancourt, nabij Parijs, en bestaat al sinds 1991. Bezoekers wandelen er langs ruim honderd miniaturen van bekende Franse bouwwerken, zoals kastelen, kathedralen en steden, op schaal nagebouwd. Er staan ook enkele mechanische attracties. Het park geldt als één van de belangrijkste toeristische trekpleisters in de regio Yvelines.

De grond waarop het park ligt, is eigendom van de lokale overheid van Saint-Quentin-en-Yvelines. Compagnie des Alpes bezit de maquettes, maar huurt het terrein. Die huurovereenkomst loopt af in juni 2027. De exploitant heeft laten weten niet te willen verlengen, omdat het bedrijf zich wil richten op grotere parken als Parc Astérix, Walibi Belgium, Bellewaerde Park en Futuroscope.



Moderniseren

De gemeente wil het terrein wél blijven gebruiken voor recreatie. Bestuurders hopen een nieuwe partij te vinden die het park wil overnemen en vernieuwen. Daarbij worden voorwaarden gesteld: er moet een aantrekkelijk plan komen om het verouderde park te moderniseren.



De situatie is juridisch ingewikkeld, omdat bij de aanleg gekozen is voor een speciale constructie waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Om het park te behouden, moeten alle betrokkenen het eens worden over een nieuwe invulling. Volgens ingewijden hebben meerdere partijen interesse in het terrein, maar concrete plannen zijn er nog niet.



Lokale economie

France Miniature ontvangt jaarlijks ongeveer 200.000 bezoekers. Het park speelt ook een rol in de lokale economie, met tientallen vaste en seizoensmedewerkers. Tegelijk schommelen de bezoekersaantallen en zijn ze sterk afhankelijk van het weer.







