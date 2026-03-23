Ongelukje bij parade Disneyland Paris: één van de Drie Goede Feeën gaat onderuit

VIDEO Een pijnlijk incident bij de parade van Disneyland Paris is op TikTok beland. In een filmpje is te zien hoe één van de Drie Goede Feeën van Doornroosje onderuitging tijdens Disney Stars on Parade. Normaal gesproken zien bezoekers hoe de drie personages Flora, Fauna en Merryweather langsrijden. Het gaat om actrices op segway-achtige onderstellen, die de illusie wekken dat ze zweven.

De video toont dat de groene fee Fauna haar balans heeft verloren en van haar onderstel is gevallen, aan het einde van de paraderoute. Omstanders grijpen snel in: personeelsleden schieten direct te hulp. Een technicus zet het onderstel weer recht, terwijl collega's de fee overeind helpen.

Ze kon, met behulp van een medewerker, lopend het einde van de parade bereiken. De beelden verschenen op het TikTok-account van Nora Leroy, waar ze in een dag tijd al een miljoen keer bekeken zijn. De feeën zijn al onderdeel van Disney Stars on Parade sinds de start in 2017, negen jaar geleden.